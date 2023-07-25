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Spor

Fidan Aliti, Alanyaspor'da

Corendon Alanyaspor, Kosovalı futbolcu Fidan Aliti'yi transfer etti.

AA25 Temmuz 2023 Salı 11:20 - Güncelleme:
Fidan Aliti, Alanyaspor'da
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Alanyaspor, İsviçre Süper Lig takımlarından Zürih'in 29 yaşındaki stoperi Aliti ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, ikinci kamp programına başlamadan Aliti'yi kadrolarına kattıklarını söyledi.

Aliti'nin Kosova Milli Takımı oyuncusu da olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Sol stoper oynuyor, üç yıllık sözleşme imzalıyoruz. İnşallah Corendon Alanyaspor'umuza katkı sağlayacaktır. Hem kulübümüze hem de Fidan'a hayırlı olsun. Aramıza hoş geldin Fidan." dedi.

Çavuşoğlu, Corendon Alanyaspor'un Erzurum'da birinci kamp dönemini tamamladığını dile getirerek, Kosovalı oyuncunun ikinci kamp programı için Hollanda'ya gidecek takıma katılacağını da sözlerine ekledi.

Aliti ise Alanyaspor ile anlaşmasını kendisi için ileriye bir adım olarak gördüğünü söyledi. Burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Aliti, "Kulübün hedeflerinin farkındayım. Amacım kulübün bu hedeflere ulaşmasında elimden gelen katkıyı sağlamak." diye konuştu.

Aliti, kulübün başarısı ve taraftarların mutluluğu için çalışacağını dile getirerek, kampa hırslı başlayacağını sözlerine ekledi.

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