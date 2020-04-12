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Spor

FIFA: ''3. bir transfer dönemi görebiliriz''

FIFA Denetleme Kurulu Başkanı James Kitching, corona virüs salgını nedeniyle üçüncü bir transfer dönemini olabileceğinin sinyalini verdi.

12 Nisan 2020 Pazar 19:32 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 19:32
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Dünyayı saran ve spor organizasyonlarının durmasına yol açan koronavirüs nedeniyle transfer dönemine rahatlama getiriliyor.

Alman basınına açıklamalar yapan FIFA yöneticisi James Kitching, "Üçüncü bir transfer dönemi görebiliriz. Sözleşmesi planlanandan geç sona erecek futbolcuların da kendilerini bu konuda güvende hissetmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kulüplerin mağdur edilmesinin önüne geçilmeye çalışıldığı belirtilirken, erteleme sürelerinin ne kadar olacağı, transfer dönemleri ve ek süreler için çalışma yapılacağı aktarıldı.

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