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Spor

FIFA açıkladı! Yılın futbolcusu belli oldu

FIFA The Best ödüllerinde yılın en iyi oyuncusu Real Madrid'de forma giyen Brezilyalı yıldız Vinicius Junior seçildi.

17 Aralık 2024 Salı 21:07 - Güncelleme:
FIFA açıkladı! Yılın futbolcusu belli oldu
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FIFA tarafından 2024 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlendi. France Football dergisi ile 2010'dan itibaren yürütülen ortaklığın sona ermesinin ardından hayata geçirilen FIFA En İyiler Ödülleri, 9. kez dağıtıldı.

Törende, erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra en iyi gol, taraftar ve fair-play ödülleri de sahiplerini buldu.

9. FIFA En İyiler Ödülleri için dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler FIFA En İyi Erkek 11'i ve FIFA En İyi Kadın 11'i de dahil olmak üzere birçok kategoride oy kullandı.

Yapılan oylama sonucunda Real Madrid oyuncusu Vinicius Jr. yılın en iyi erkek futbolcusu seçildi.

En iyi teknik direktör ödülünü ise Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti aldı.

EN İYİ GOL GARNACHO'NUN

FIFA Puskas Ödülü'nü Manchester United'da forma giyen Alejandro Garnacho kazandı.

BONMATİ EN İYİ KADIN FUTBOLCU

Barcelona takımında başarılı bir performans gösteren Aitana Bonmati 2024 yılının en iyi kadın futbolcusu seçildi.

Bonmati, Ballon d'Or 2024 ödülüne de layık görülmüştü.

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