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Spor

FIFA Arap Kupası'nda şampiyon Cezayir oldu

İlk kez düzenlenen FIFA Arap Kupası'nda final maçında Tunus'u 2-0 mağlup eden Cezayir, şampiyon oldu.

AA18 Aralık 2021 Cumartesi 23:33 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 23:33
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Katar'ın ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen FIFA Arap Kupası'nda Cezayir şampiyon oldu.

Al Bayt Stadı'nda oynanan final mücadelesinde Tunus ile Cezayir karşı karşıya geldi.

Normal süresi 0-0 sona eren maçın 99. dakikasında Amir Sayoud ve 120+5. dakikasında Yacine Brahimi'nin attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup eden Cezayir şampiyonluğa ulaştı.

Kupanın üçüncülük maçında ise Mısır ile Katar karşılaştı. Normal süresi ve uzatma dakikalarında eşitliğin bozulmadığı karşılaşmada Katar, penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük sağladı.

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