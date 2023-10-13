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Spor

FIFA Başkanı Infantino'dan İsrail-Filistin açıklaması

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Filistin ve İsrail halkına taziyelerini iletti.

13 Ekim 2023 Cuma 19:58 - Güncelleme:
FIFA Başkanı Infantino'dan İsrail-Filistin açıklaması
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Filistin ile İsrail halkına başsağlığı diledi.

"FIFA ADINA İSRAİL VE FİLİSTİN FUTBOL FEDERASYONLARINA TAZİYELERİMİZİ SUNUYORUZ"

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından Filistin ile İsrail'in futbol federasyonlarına aynı mektubu yolladığını aktaran Infantino, mektubunda, "Geçen günler içinde meydana gelen korkunç şiddet olayları ışığında, FIFA ve tüm uluslararası futbol camiası adına, Filistin ile İsrail Futbol Federasyonlarına en derin taziyelerimizi sunarız. Çok uzun zamandır derin acılar yaşayan insanların yaşadığı bölgede, şok edici ve kalp kırıcı olaylar görülüyor. Bu da acıyı daha derinleştiriyor. Futbol dünyası, Filistin-İsrail halkıyla ve anlatılamaz bedeller ödeyen tüm masum kurbanlarla sıkı bir dayanışma içinde olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Filistin ve İsrail halkının çektiği acının dindirilmesi çağrısında bulunan Gianni Infantino, şunları kaydetti:

"Elbette futbolun dünyadaki sorunları çözemeyeceğini biliyoruz, buna rağmen sadece karanlığın göründüğü bir yere umut ışığının getirilmesinde küçük de olsa rol oynayabilir. Futbol, birçoğu için imkansız gibi görünse bile, insanları karşılıklı saygı ortamında bir araya getirmenin, barışın ve nihayetinde uzlaşmanın aracı olabilir. FIFA'nın, barışı ve umudu halklarınıza yeniden kazandırmak için bugün ve gelecekte elinden gelen yardımı yapacağını vurgulamak isterim."

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