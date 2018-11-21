FIFA, Belhanda'nın sakatlığı için 436 bin euro ödeyecek
FIFA, milli maçta sakatlanan Belhanda için Galatasaray'a 436 bin Euro ödeme yapacak.
Fas Milli Takımı'nda sakatlanan Belhanda, 6 hafta forma giyemeyecek.
BELHANDA'NIN 436 BİN EURO'U FIFA'DAN
Cimbom, Belhanda'sız 3 maçta 2 galibiyet aldı. Sarı-kırmızılılar Faslı yıldızın son 8 dakikada oyuna girdiği Ankaragücü maçını da kazanmayı başardı.
Yıllık 3 milyon 350 bin Euro kazanan Belhanda'nın maaşının 436 bin Euro'sunu ise FIFA ödeyecek.
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