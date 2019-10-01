27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6805
  • 6,1874
  • 269.434
  • 104827
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

FIFA, Cardiff City'nin Nantes'a Emiliano Sala'nın ilk taksidini ödemesine karar verdi

FIFA Futbolcu Statüsü Komitesi, uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın bonservisinin 6 milyon avro olan ilk taksidinin ödenmesine karar verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

FIFA'dan yapılan açıklamada, "FIFA Futbolcu Statüsü Komitesi, Cardiff City'nin 19 Şubat 2019'da oyuncu transferi hakkında yapmış olduğu anlaşma gereği, Nantes'a ilk taksit olarak 6 milyon avro ödemesi gerektiğini kararlaştırmıştır." ifadeleri yer aldı.

Cardiff City ve Nantes'ın açıklanan karara 10 gün içerisinde Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde itiraz edebilecekleri belirtildi.

Arjantinli santrfor, İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City tarafından 19 Ocak'ta kulüp rekoru olan 15 milyon sterlin (16.90 milyon Avro) karşılığında Nantes'tan transfer edilmişti.

Pilot David Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu.

3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri belirlenmiş, 6 Şubat'ta ise çıkarılan cansız bedenin Sala'ya ait olduğu tespit edilmişti.

Cardiff City'nin 20 Şubat'ta ödemesi gereken ilk taksit, iki kulübün anlaşmasıyla bir hafta ertelenmiş, fakat Galler ekibi ödemeyi yapmamıştı.

Bunun üzerine Nantes, FIFA'ya 15 milyon sterlinlik bonservisin ilk taksidinin ödenmediği yönünde başvuruda bulunmuştu.

AFAD deprem öncesi-sonrası için uyardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Soylu açıkladı: Planlamasını yaptık, bugün itibarıyla başlıyoruz

Bakan Soylu açıkladı: Planlamasını yaptık, bugün itibarıyla başlıyoruz

Merkez Bankası'ndan 'swap' hamlesi

Merkez Bankası'ndan 'swap' hamlesi

Lübnan Başbakanı rezil oldu! 'Seni seviyorum' mesajına milyonlarca dolar göndermiş

Lübnan Başbakanı rezil oldu! 'Seni seviyorum' mesajına milyonlarca dolar göndermiş

Operasyon haberleri peş peşe geldi! FETÖ'ye ağır darbe

Operasyon haberleri peş peşe geldi! FETÖ'ye ağır darbe

Aidat ödemeyenler dikkat: Evinizden olabilirsiniz!

Aidat ödemeyenler dikkat: Evinizden olabilirsiniz!

Sorunlar bitmiyor: Megakentler çilekent oldu

Sorunlar bitmiyor: Megakentler çilekent oldu

Sultanahmet Köftecisi'nden Külliye'ye eşsiz bağış: 50 yılda biriktirdi

Sultanahmet Köftecisi'nden Külliye'ye eşsiz bağış: 50 yılda biriktirdi

İsraf dediler, heykele milyonlarca lira harcadılar

İsraf dediler, heykele milyonlarca lira harcadılar
 

POPÜLER HABERLER

Rusya, silosunda tuttuğu kıtalararası balistik füzesini ateşledi

Rusya, silosunda tuttuğu kıtalararası balistik füzesini ateşledi

Dikkati en çok o çekiyor: Güzelliğiyle göz kamaştırıyor

Dikkati en çok o çekiyor: Güzelliğiyle göz kamaştırıyor

O silahlar ilk kez yüzünü gösterdi! İşte o görüntüler

O silahlar ilk kez yüzünü gösterdi! İşte o görüntüler

Tam 3 bin yıllık! Bingöl'de bulundu

Tam 3 bin yıllık! Bingöl'de bulundu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA