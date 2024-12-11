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Spor

FIFA duyurdu! Dünya Kupası'nda bir ilk

FIFA'nın kararıyla 2030 ve 2034 Dünya Kupası turnuvalarının adresleri belli oldu. 2030 Dünya Kupası'na İspanya, Portekiz ve Fas ortaklığı ev sahipliği yapacak. 2034 Dünya Kupası ise Suudi Arabistan'da düzenlenecek.

11 Aralık 2024 Çarşamba 18:35 - Güncelleme:
FIFA duyurdu! Dünya Kupası'nda bir ilk
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2030 Dünya Kupası'na Fas, Portekiz ve İspanya'nın ev sahipliği yapacağı açıklandı. Bunun yanı sıra turnuvanın 100. yılı şerefine ilk üç maç Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacak.

Dünya Kupası tarihinde bir ilke sahne olmaya hazırlanıyor.

Futbolun en prestijli kupası 2030'da 100. yılına girmiş olacak. Bununla birlikte turnuvanın ilk kez 3 kıta da birden yapılması planlanıyor.

2030'DA ÖZEL TURNUVA

FIFA tarafından 2030 Dünya Kupası'na Fas, Portekiz ve İspanya'nın ev sahipliği yapacağı açıklandı.

Bunun yanı sıra turnuvanın 100. yılı şerefine ilk üç maç Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacak. Bu 6 ülke de otomatik olarak turnuvaya katılım hakkı kazanacak.

Turnuvanın açılış maçını da 1930 yılındaki turnuvada finalde karşılaşan Arjantin ile Uruguay arasında oynanması planlandığı iddia edildi. 1930 yılında ilk kez düzenlenen Dünya Kupası'nı Uruguay kazanmıştı.

2034 SUUDİ ARABİSTAN'DA

2034 Dünya Kupası'da beklendiği gibi Suudi Arabistan'da düzenlenecek. Suudi Arabistan da tarihinde ilk kez futbolun en büyük organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

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