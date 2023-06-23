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Spor

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, ABD'de düzenlenecek

FIFA, 2025'te ilk kez 32 takımın katılımla düzenlenecek olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'nin ev sahipliği yapacağını duyurdu.

AA23 Haziran 2023 Cuma 21:09 - Güncelleme:
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, ABD'de düzenlenecek
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FIFA, 2025'te ilk kez 32 takımın katılımıyla düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'nin ev sahipliği yapacağını açıkladı.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre ABD, konsey toplantısında oy birliğiyle alınan kararla Haziran-Temmuz 2025'te gerçekleştirilecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ev sahibi olarak belirlendi.

Her sene 7 kulübün katılımıyla düzenlenen turnuvanın 2025'ten itibaren 32 takımla 4 yılda bir yapılmasına karar verilmişti.

Bu yıl mevcut formatta son kez oynanacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 12-22 Aralık'ta Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek.

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