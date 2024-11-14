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Spor

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın şampiyonluk kupası tanıtıldı

FIFA, 2025'te ABD'de yapılacak 32 takımlı Kulüpler Dünya Kupası'nın şampiyonuna verilecek, özel kupayı tanıttı.

14 Kasım 2024 Perşembe 21:36 - Güncelleme:
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın şampiyonluk kupası tanıtıldı
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FIFA, 32 takımın katılımıyla 2025'te ilk kez düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası'nın şampiyonuna verilecek kupayı tanıttı.

FIFA'nın açıklamasına göre, yeni formatıyla 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde ABD'de düzenlenecek turnuvanın kupası, lüks mücevher firması Tiffany & Co ile iş birliği yapılarak üretildi.

Pimle birbirine bağlı ve aynı yörüngede dönebilen 4 diskten oluşan kupa, tasarımıyla dikkati çekiyor. 24 ayar altın kaplama kupanın iki tarafında da futbol tarihine ilişkin lazerle işlenmiş yazı ve semboller bulunuyor.

FIFA'nın yeni organizasyonunda 6 konfederasyondan, 32 kulüp yer alacak. 4'erli 8 gruba ayrılacak takımlar, birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak. Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.

  • Kulüpler Dünya Kupası
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