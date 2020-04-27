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Spor

FIFA Sağlık Komitesi'nden futbolculara uyarı geldi!

FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ligler yeniden başladığında maçlarda tüküren futbolculara sarı kart gösterilmesini önerdi.

AA27 Nisan 2020 Pazartesi 23:21 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 23:21
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D’Hooghe, The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, ligler başlamadan önce sağlık koşullarının dikkatlice düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Özellikle tükürmenin futbolda yaygın olduğunu dile getiren D’Hooghe, "Bu hiç hijyenik değil ve maçlar başladığında bundan sakınmamız gerekiyor. Belki sarı kartla cezalandırılabilir." ifadelerini kullandı.

Tükürüğün koronavirüsün yayılmasında etkili olduğunu kaydeden D’Hooghe, "Sadece bu bile maçlara başlamadan önce ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor." yorumunu yaptı.

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