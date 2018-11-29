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FIFA sıralamasında 39'unculuğa geriledik

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 39'unculuğa düştü.

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A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 39'unculuğa düştü.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre ay-yıldızlılar, bir basamak gerileyerek 39. sıraya yerleşti.

Belçika, geçen ay olduğu gibi zirvede yer aldı. Fransa 2'nci, Brezilya da 3. sıradaki yerini korudu.

Sudan, 8 basamak birden atlayarak 127. sıraya çıktı ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Aralık'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan

1 Belçika 1727

2 Fransa 1726

3 Brezilya 1676

4 Hırvatistan 1634

5 İngiltere 1631

6 Portekiz 1614

7 Uruguay

8 İsviçre 1599

9 İspanya 1591

10 Danimarka 1589

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