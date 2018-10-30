Futbol tesislerinin altyapılarıyla ilgili son gelişmelerin ele alındığı FIFA Tesis Altyapıları Semineri, İstanbul'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen seminerin açılış törenine TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş katıldı. FIFA'ya Üye Federasyonlar Avrupa Direktörü Bjorn Vassallo ve UEFA'yı temsilen Ulusal Federasyonlar Birimi Yöneticisi Thierry Favre de açılışta bulundu.

Programın ilk gününde futbol tesisleri altyapılarıyla ilgili genel konular, doğal ve yapay çim zeminlerin yanı sıra futbol oynanan diğer zeminlerle ilgili sunumlar gerçekleştirildi.

Açılışta bir konuşma yapan Servet Yardımcı, organizasyona ev sahipliğinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Futbolun gelişimine katkı sağlamak, sürdürülebilirliğini korumak adına gerçekleştirilen etkinliklere ev sahipliği yapacak bir tesise sahip olmak TFF'nin her zaman hedeflerinden biri olmuştur. Federasyonumuz, son yıllarda futbolun pozitif gelişimi adına hem saha içinde hem de saha dışında önemli rol oynamaktadır. Bu Workshop da bunun bir göstergesidir. Burada yapacağımız fikir alışverişlerinin, yapıcı ve anlamlı önerilerin, hepimize faydalı olması ve ileriye dönük güçlü adımlar atmamızı sağlaması en büyük temennim" ifadelerini kullandı.

Seminerin yarınki bölümünde stadyumlar, stadyum bakım ve yenileme çalışmalarıyla ilgili oturumlar düzenlenecek.