İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2023 Perşembe / 29 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9419
  • EURO
    28,7519
  • ALTIN
    1655.95
  • BIST100
    8118.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • FIFA, 'The Best' adaylarını açıkladı
Spor

FIFA, 'The Best' adaylarını açıkladı

FIFA'nın her yıl futboldaki en iyi isimlere verdiği 'The Best' ödülünün adayları belli oldu.

14 Eylül 2023 Perşembe 18:34 - Güncelleme:
FIFA, 'The Best' adaylarını açıkladı
ABONE OL

FIFA'nın her sezon verdiği "The Best" ödülünün adayları açıklandı.

FIFA'dan yapılan açıklamada yılın en iyi erkek oyuncusuna verilecek olan "The Best" ödülü için şu isimler aday gösterildi;

-Julian Alvarez

-Kevin De Bruyne

-Marcelo Brozovic

-İlkay Gündoğan

-Erling Haaland

-Rodri

-Khvicha Kvaratskhelia

-Kylian Mbappe

-Lionel Messi

-Victor Osimhen

-Declan Rice

-Bernardo Silva

FIFA yılın en iyi erkek teknik direktörü adayları;

-Xavi

-Pep Guardiola

-Simone Inzaghi

-Ange Postecoglou

-Luciano Spalletti

Yılın en iyi kadın oyuncusuna verilecek olan "The Best" ödülünün adayları;

-Aitana Bonmati

-Linda Caicedo

-Rachel Daly

-Kadidiatou Diani

-Caitlin Foord

-Marry Fowler

-Alex Greenwood

-Jennifer Hermoso

-Lindsey Horan

-Amanda Ilestedt

-Lauren James

-Sam Kerr

-Mapi Leon

-Hinata Miyazawa

-Salma Paralluelo

-Keira Walsh

FIFA yılın en iyi kadın futbolu teknik direktörü adayları;

-Peter Gerhardsson

-Jonatan Giraldez

-Tony Gustavsson

-Emma Hayes

-Sarina Wiegman

  • The Best ödülü adayları
  • FIFA
  • Futbol

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.