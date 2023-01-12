FIFA, Yılın Futbolcusu adaylarını açıkladı.

Yılın futbolcusu için açıklanan listenin yanı sıra Mario Balotelli'nin, Adana Demirspor forması altında geçen sezon Göztepe'ye attığı gol FIFA Puskas Ödülü'ne aday gösterildi.

Açıklanan listede yer alan isimler şu şekilde;

Lionel Messi, Julian Alvarez, Neymar, Jude Bellingham, Karim Benzema, Kevin de Bruyne, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Vinicius Jr. Robert Lewandowski, Sadio Mane, Kylian Mbappe, Luka Modric, Muhammed Salah.

Öte yandan yılın futbolcusu adayları ile birlikte yılın teknik direktörü ve yılın kalecisi adayları belli oldu.

Yılın teknik direktörü için adaylar şu şekilde;

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Didier Deschamps (Fransa)

Pep Guardiola (Manchester City)

Walid Regragui (Fas Milli Takımı)

Lionel Scaloni (Arjantin Milli Takımı)

Yılın kalecisi için adaylar:

Alisson Becker (Liverpool- Brezilya)

Ederson Moraes (Manchester City - Brezilya)

Yassine Bounou (Sevilla - Fas)

Thibaut Courtois (Real Madrid - Belçika)

Emiliano Martinez (Aston Villa - Arjantin)