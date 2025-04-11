FIFA'dan Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ve Antalyaspor'a kötü haber geldi.
FIFA'nın internet sitesinde yer alan transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre, 1 Nisan'dan bu yana 8 kulübün transfer tahtası kapatıldı.
Konyaspor ve Antalyaspor transfer yasağını kaldırmadığı sürece 3 dönem kadrosuna yeni bir ismi dahil edemeyecek.
Öte yandan 6 kulübün daha transfer tahtası kapatıldı.İşte ceza alan diğer kulüpler:
Bellona Kayserispor: Borç ödenene kadar
MKE Ankaragücü: 3 dönem
Solwie Energy Fatih Karagümrük: 3 dönem
Central Hospital Ümraniyespor: 3 dönem
Altay
Bursaspor