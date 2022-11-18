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Spor

FIFA'dan alkollü içecek kararı! Stadyumlarda satışı yasaklandı

FIFA, Katar Dünya Kupası'nda turnuvanın gerçekleşeceği stadyumlarda alkollü içecek satılmasını yasakladı.

AA18 Kasım 2022 Cuma 17:04 - Güncelleme:
FIFA'dan alkollü içecek kararı! Stadyumlarda satışı yasaklandı
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FIFA, Katar'daki 2022 Dünya Kupası maçlarının oynanacağı statlarda ve çevresinde alkollü içecek satışının yasaklandığını duyurdu.

FIFA'dan yapılan açıklamada, kararın ev sahibi ülke makamları ve FIFA arasındaki görüşmelerin ardından alındığı belirtildi.

Alınan karara göre, Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası stadyumlarının çevresinden alkollü içecek satış noktalarının kaldırılmasına karar verildi.

Açıklamada, "Ev sahibi ülke yetkilileri ve FIFA, stadyumların ve çevresindeki alanların tüm taraftarlar için eğlenceli, saygılı ve keyifli bir deneyim sunmasını sağlamaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

2022 FIFA Dünya Kupası, Katar'ın ev sahipliğinde 20 Kasım-18 Aralık'ta düzenlenecek.

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