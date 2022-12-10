İSTANBUL 17°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2022 Cumartesi / 17 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,644
  • EURO
    19,6447
  • ALTIN
    1075.92
  • BIST100
    5005.3
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • FIFA'dan Arjantin-Hollanda maçına soruşturma
Spor

FIFA'dan Arjantin-Hollanda maçına soruşturma

FIFA, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde dün oynanan Arjantin-Hollanda maçında yaşanan olaylar için soruşturma başlattı.

AA10 Aralık 2022 Cumartesi 23:24 - Güncelleme:
FIFA'dan Arjantin-Hollanda maçına soruşturma
ABONE OL

FIFA'dan yapılan açıklamada, oyuncuların ve görevlilerin kötü davranışları (12. madde) ile maçın düzen ve güvenliğinin (16. madde) olası ihlali nedeniyle Arjantin Futbol Federasyonu aleyhine soruşturma açıldığı duyuruldu.

Ayrıca 12. maddenin olası ihlali nedeniyle Hollanda Futbol Federasyonu aleyhine de soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Gerginliğin zaman zaman tırmandığı ve yedek kulübesinin de karıştığı olayların yaşandığı maçta hakem Antonio Mateu Lahoz, 17 kez sarı, 1 kez de kırmızı kartına başvurdu.

Arjantin, normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren maçta Hollanda'yı penaltılarla 4-3 yenerek yarı finale kalmıştı. "Tangocular", salı günü Hırvatistan ile karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.