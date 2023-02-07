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Spor

FIFA'dan deprem için taziye mesajı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem için taziye mesajı paylaştı.

7 Şubat 2023 Salı 00:52 - Güncelleme:
FIFA'dan deprem için taziye mesajı
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, yaşanan deprem faciasıyla ilgili taziyelerini paylaştı.

Gianni Infantino mesajında taziye dileklerinin yanı sıradestek ve dayanışma adına her türlü desteğe açık olduklarını belirtti. Gianni Infantino'nun açıklamaları şöyle:

Küresel futbol camiası adına Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenlerin ailelerinde ve yakınlarına en derin taziyetlerimi iletiyorum. Dualarımız bu trajedide hayatını kaybedenler ve yaralananlarla birliktedir. Bu zor dönemde her iki ülke halkına dayanışma ve desteğimizi ifade etmek istiyoruz.

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