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Spor

FIFA'dan depremzedelere 1 milyon dolarlık yardım

FIFA Vakfı, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 1 milyon dolar tutarında insani yardım sağlayacak.

IHA17 Şubat 2023 Cuma 14:02 - Güncelleme:
FIFA'dan depremzedelere 1 milyon dolarlık yardım
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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde zarar gören vatandaşlar için ulusal ve uluslararası yardımlar gelmeye devam ediyor. FIFA da resmi sitesinden yaptığı açıklamada, FIFA Vakfı'nın Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 1 milyon dolar tutarında insani yardım sağlayacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Suriye Futbol Federasyonu (SFA) ile yapılan istişarelerin ardından bu yardımın, temel insani yardım malzemelerinin satın alınması ve dağıtılmasının yanı sıra temin edilmesi için kullanılacağı belirtildi.

FIFA atılacak adımlar konusunda TFF ve SFA ile iş birliğine devam edileceğini de aktardı.

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