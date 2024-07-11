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Spor

FIFA'dan dev ceza! Galatasaray'dan Tete için KAP açıklaması

Galatasaray, FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararıyla Tete transferinden dolayı Shakhtar Donetsk'e yıllık %5 faizle birlikte 2.389.776 euro tazminat ödeneceğini ve bu tazminatın Brezilyalı oyuncu tarafından ödeneceğini açıkladı.

11 Temmuz 2024 Perşembe 21:06 - Güncelleme:
FIFA'dan dev ceza! Galatasaray'dan Tete için KAP açıklaması
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FIFA'dan Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon yaptığı Tete transferi için flaş bir karar geldi.

Galatasaray, Tete transferinden dolayı FIFA'nın 2.389.776,24 euro ceza verdiğini ve CAS'ta bu kararın kesinleşmesi durumunda para cezasını oyuncunun ödeyeceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "2.389.776,24 Euro'nun 8 Ağustos 2023 tarihinden itibaren işleyecek olan yıllık yüzde 5 faiz ile birlikte Tete tarafından Shakhtar Donetsk'e ödenmesine karar verilmiştir. FIFA'nın 11.07.2024 tarihli kararına karşı CAS nezdinde temyiz yolu açık olup FIFA'nın ilgili kararı henüz kesinleşmemiştir. Şirketimiz tarafından tazminat ödenmesi durumunda, futbolcu ile Şirketimiz arasında bulunan anlaşma uyarınca ödenen tazminat tutarı Mateus Cardoso Lemos Martins'e (Tete'ye) rücu edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Brezilyalı futbolcu Tete, Ukrayna'da çıkan savaşı gerekçe göstererek Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshetmişti.

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, bunun üzerine Tete'nin bonservissiz ayrılması nedeniyle Galatasaray aleyhine dava açmıştı.

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