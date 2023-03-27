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Spor

FIFA'dan Dünya Kupası'na dev bütçe

FIFA, 2026 ve 2030 Dünya Kupası'na oyuncu gönderecek kulüplere toplam 355 milyon dolar ödeme yapacağını açıkladı.

27 Mart 2023 Pazartesi 20:54 - Güncelleme:
FIFA'dan Dünya Kupası'na dev bütçe
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2026 ve 2030 Dünya Kupası'na oyuncu gönderecek kulüplere toplam 355 milyon dolar ödeme yapacak.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Genel Kurulunda, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile ECA Başkanı Nasır el-Halifi arasında 31 Aralık 2030'a kadar geçerliliğini koruyacak yeni bir anlaşma imzalandı.

Taraflardan yapılan ortak açıklamaya göre, ECA'ya bağlı kulüpler, 2030 yılı sonuna kadar FIFA'nın maç takvimine uyacak. ECA, 2025'ten itibaren 32 takımın katılımıyla düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatına destek verecek. 2025'ten itibaren 4 yılda bir düzenlenecek bu formatta, UEFA'ya bağlı 12 kulüp mücadele edecek.

FIFA, önceki iki Dünya Kupası'nda mücadele eden milli futbolcuların kulüplerine, toplam 209 milyon dolar ödeme yapmıştı. 2026 ve 2030 Dünya Kupaları'nda bu rakam, yüzde 70 artışla toplam 355 milyon doları bulacak.

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