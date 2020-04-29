IHA 29 Nisan 2020 Çarşamba 10:32 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 10:45

Sosyal mesafe düzenlemelerinin tüm dünyada yürürlükte olduğunu ifade eden D’Hooghe, bu nedenle futbolun dönüşünü haklı görmenin imkansız olduğunu ifade etti.

FIFA Sağlık Komitesi Başkanı ve Eski İcra Komitesi Üyesi Michel D’Hooghe, liglerin başlama kararlarıyla ilgili konuştu. Futbolun eylül ayına kadar oynanmaması gerektiğini ifade eden D’Hooghe, özellikle ülkelerin sosyal mesafe konusundaki kurallarının yürürlükte olduğunu ve bu nedenle futbola dönülmemesi gerektiğini söyledi. "Tıbbi konulara öncelik verilmesi gereken an bu andır" diyen D’Hooghe, "Para değil, ölüm kalım meselesidir. 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşadığımız en dramatik durumla karşı karşıyayız. Bunu hafife almamalı ve gerçekçi olmalıyız" açıklamasını yaptı.

"TÜKÜREN FUTBOLCULAR HAKEM TARAFINDAN UYARILMALI"



Futbolun yeniden başlaması için sosyal mesafe kurallarının ortadan kalkması gerektiğini ifade eden FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D’Hooghe, "Umarım bu durum çok hızlı şekilde değişir. Daha fazla sabırlı olmamız gerekiyor. Futbol, ancak temas yeniden mümkün olduğunda oynanabilir. Futbol bir temas sporudur. Ama bugün en çok kaçınmamız gereken şey temas. Testler önemli. Ama oyunculardan ya da çalışanlardan birisi pozitif çıkarsa, bütün takımı karantinaya almalısınız. Peki bu durum normal bir rekabet için çözüm mü? Her ülkenin salgın noktasında zirve noktasını ne zaman göreceğini bilmiyoruz. Her ülkede durum farklı. Çözüm sadece yeterli aşı olduğunda oluşacak" diye konuştu.

D’Hooghe ayrıca futbola dönen ülkelerde hakemlerin, maç sırasında tükürdüğü görülen oyuncuları uyarması için kurallarda ve düzenlemelerde değişiklik yapılması gerektiğini söyledi. Bu durumun yeşil sahalarda çok fazla görüldüğünü ifade eden D’Hooghe, tükürmenin hijyenik olmadığına dikkat çekti.