İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9473
  • EURO
    6,5492
  • ALTIN
    301.056
  • BIST100
    120645
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • FIFA, Cüneyt Çakır'ı liste dışı bıraktı
Spor

FIFA, Cüneyt Çakır'ı liste dışı bıraktı

FIFA ve UEFA'nın tüm üst düzey organizasyonlarında yer alan Cüneyt Çakır, 2022 Dünya Kupası öncesi 'yaş' nedeniyle liste dışında kaldı.

Akşam29.01.2020  09:10 - Güncelleme: 29.01.2020  09:10

Cüneyt Çakır, FIFA'nın 2022 Dünya Kupası için çağrı yaptığı hakemler listesinde yer almadı.

Çakır'ın liste dışı kalmasının performansından değil, yaş haddinden kaynaklandığı belirtildi. 43 yaşındaki tecrübeli hakem 2020 Avrupa Şampiyonası için UEFA tarafından verilen eğitimlere katılmaya ise devam ediyor.

FIFA'nın 2022 Dünya Kupası'nda genç hakemlere şans vermek istediği ve bu nedenle Cüneyt Çakır'ın liste dışı bırakıldığı MHK cephesi tarafından dile getiriyor.

Çakır, 2022 yılında 45 yaşında olacak.

İki yıldır çektiği şiddetli baş ağrısından 6 saatlik operasyonla kurtuldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Beni niye kovdun Başkan
Beni niye kovdun Başkan

Beni niye kovdun Başkan

Trump'a 'Yüzyılın İhaneti' tepkisi: Rezalet
Trump'a 'Yüzyılın İhaneti' tepkisi: Rezalet

Trump'a 'Yüzyılın İhaneti' tepkisi: Rezalet

Almanya'yı köşeye sıkıştıran soru: Cevap veremediler
Almanya'yı köşeye sıkıştıran soru: Cevap veremediler

Almanya'yı köşeye sıkıştıran soru: Cevap veremediler

Türkiye'nin yükselen güç haline gelmesi ilgiyi artırdı
Türkiye'nin yükselen güç haline gelmesi ilgiyi artırdı

Türkiye'nin yükselen güç haline gelmesi ilgiyi artırdı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.