FIFA'dan Galatasaray'a 736 bin euro

AA 09 Mart 2021 Salı 11:05 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 11:05

FIFA, Demokratik Kongolu futbolcu Christian Luyindama'nın milli takımda geçirdiği sakatlık nedeniyle Galatasaray Kulübüne 736 bin 193 avro ödeyecek.

Galatasaray Kulübü, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde 18 Kasım 2019'da oynanan Gambiya-Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesinde Luyindama'nın yaşadığı ciddi sakatlığa binaen FIFA'ya yapılan başvurunun olumlu sonuçlandığını duyurdu.

Buna göre Kulüp Koruma Programı çerçevesinde yapılan başvuru sonucunda FIFA'nın sigorta şirketi Questgates tarafından sarı-kırmızılı kulübe 736 bin 193 avro ödenecek.