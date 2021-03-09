İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Mart 2021 Salı / 25 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,662
  • EURO
    9,1275
  • ALTIN
    419.445
  • BIST100
    1544.39
Spor

FIFA'dan Galatasaray'a 736 bin euro

Galatasaray, 18 Kasım 2019'da oynanan milli maçta sakatlanan Demokratik Kongolu stoper Christian Luyindama için FIFA'dan 736 bin 193 Euro alacak.

AA09 Mart 2021 Salı 11:05 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 11:05
ABONE OL

FIFA, Demokratik Kongolu futbolcu Christian Luyindama'nın milli takımda geçirdiği sakatlık nedeniyle Galatasaray Kulübüne 736 bin 193 avro ödeyecek.

Galatasaray Kulübü, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde 18 Kasım 2019'da oynanan Gambiya-Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesinde Luyindama'nın yaşadığı ciddi sakatlığa binaen FIFA'ya yapılan başvurunun olumlu sonuçlandığını duyurdu.

Buna göre Kulüp Koruma Programı çerçevesinde yapılan başvuru sonucunda FIFA'nın sigorta şirketi Questgates tarafından sarı-kırmızılı kulübe 736 bin 193 avro ödenecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.