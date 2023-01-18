FIFA'dan Galatasaray'a müjde!

Kadrosuna takviye yapmak isteyen Galatasaray, FIFA'nın geçici transfer yasağını kaldırdı.

A Spor'un haberine göre; 5 Ocak'ta Lucas Torreira'nın yetiştirme bedeli için Delfino Pescara kulübüne 18 bin 236 avro yatırıldı. Bankalardan bankasından kaynaklanan gecikme nedeniyle FIFA'dan Galatasaray'a geçici transfer yasağı geldi.

Sarı-kırmızılı yöneticiler, ödemelerin yapıldığını FIFA'ya bildirmesinin ardından onay yazısı geldi ve Galatasaray'ın transfer tahtası açıldı.

Galatasaray bugünden itibaren devre arası transferi yapabilecek.