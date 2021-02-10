10 Şubat 2021 Çarşamba 18:09 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 18:11

Bir futbolcunun takımıyla sözleşmesini yenilememesi üzerine kulüpler tarafından kadro dışı bırakılması hak ihlali olarak kabul ediliyor.

Türkiye'de son olarak Bursasporlu Ali Akman ve Kasımpaşalı Fode Koita ile birlikte yeniden gelen bu maddede, FIFA tarafından da değişiklik yapması bekleniyor. Kadro dışı bırakılması yönünde alınan karar sonucunca sporcuya; sözleşmesini haklı nedenle feshetme, ödenmemiş alacakları ile birlikte aynı zamanda tazminat talep etme hakkı da doğuyor.

YALNIZ BAŞINA ANTRENMAN YAPMAK ZORUNDA BIRAKILAN...



TFF talimatlarında ayrıntılı bir tanımlama yapılmamış olduğunu belirten Spor Hukukçusu Av. Dr. Kerem Solmaz, "TFF Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı' nın Kulüplerin Yükümlülükleri başlıklı 24/e maddesinde "Kadro dışı bırakılan futbolculara, antrenman yapabilmeleri için en az bir antrenör nezaretinde ve hakkın kötüye kullanılmasını teşkil etmeyecek şekilde saha tahsis etmek ve antrenman koşullarını noter aracılığı ile futbolculara tebliğ etmek" sorumluluğu yüklenmiş ancak hangi hallerde kadro dışı bırakma kararının hukuka uygun kabul edileceği belirtilmemiş, genel bir sınır çizilerek hakkın kötüye kullanılmaması gerektiği vurgulanmıştır. TFF talimatında bu konuda ayrıntılı bir tanımlama yapılmamış oluşu ilk bakışta yasal bir boşluk veya belirsizlik bulunduğu izlenimi yaratıyor olsa da biraz önce ifade etmiş olduğum Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ve FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (FIFA DRC) kararları dikkate alındığında yetkili uluslararası organlarca takımlarından tecrit edilen, yalnız başına antrenman yapmak zorunda bırakılan futbolcuların içinde bulundukları durumun temel hak ihlali teşkil ettiği ve hukuka aykırı olduğuna hükmedildiği unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

"YAKIN ZAMANDA FIFA TALİMATLARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMESİ BEKLENİYOR"

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği ile FIFA'nın uzun zamandır çözüm çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çeken Solmaz, "Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPRO) ise uzun süredir FIFA ile koordineli olarak meselenin çözümü için çalışmakta olup yakın zaman içerisinde FIFA talimatlarında değişikliğe gidilmesi ile birlikte ülke federasyonları tarafından da gerekli düzenlemeler yapılarak söz konusu yargı kararları açık yasal düzenleme haline gelecektir" şeklinde konuştu.