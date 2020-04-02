02 Nisan 2020 Perşembe 22:04 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 22:04

FIFA koronavirüs salgını nedeniyle tüm organizasyonları durdurma kararı almıştı. Kulüplerin koronavirüs nedeniyle uğradığı maddi zarara yardım etme kararı alarak, tarihte ilk kez tüm kulüplere yardımda bulunacak.

"BİRLİK OLMALIYIZ" MESAJI

Futbol şu anda en önemli şey değil, sağlık ilk sırada geliyor ve bu hastalığı yenene kadar da önceliğimiz bu olacak. Dünya yeni bir zorlukla karşı karşıya. Birlik olmalı ve takım olarak çalışmalıyız. Futbolun bize verebileceği en güzel ders bu: Takım olarak çalışmak.

"MAÇLARIN NE ZAMAN BAŞLAYACAĞINI BİLMİYORUZ"

Yarın tekrar futbolun dönmesini hepimiz isteriz ancak maçların tekrar ne zaman başlayacağını bilmiyoruz. Dünya üzerindeki kimse de önceki gibi nasıl oynayacağımızı bilemiyor.

"ÖNEMLİ OLAN İNSAN HAYATI"

Futbolun da sağlık yetkililerinin ve hükümetlerin uyarılarını dinlemesi önemli. Futbol burada iyi örnek olmalı. Hiçbir maç, insan hayatından daha önemli olamaz ve bizim aklımızda da tam olarak bu var. Bununla birlikte, gelecek için pozitif olarak çalışmaya devam ediyoruz.

"BİZİM SORUMLULUĞUMUZ..."

Koronavirüs herkesi etkileyecekmiş gibi pasif kalmamız da olmaz. Dünyamız ve bizim sporumuz da normale dönecek. Bizim yöneticiler olarak sorumluluğumuz, futbolun hayatta kalmasını sağlamak ve tekrar başlamasını organize etmek. Bu aynı zamanda bizim mecburiyetimiz.

"ORTAK ÇÖZEBİLİRİZ"

Uluslararası maç takvimi için yaşanacak problemleri birlikte olarak çözebiliriz. Herkesin farklı ilgi alanları, yatırımları var ve masaya daha önce konuşmadığımız şeyleri de koyacağız. Takvimde bir çözüm bulacağımız konusunda da endişe yaşamıyorum.

SÖZLEŞME PROBLEMLERİ

Sözleşme problemlerini nasıl aşabiliriz? Bu konuda bir çalışma grubumuz var ve çok kısa süre içinde kulüpleri ve oyuncuları koruyacak bir öneriyle gelecekler.

"BU FIFA, HERKESİN FIFA'SI"

FIFA, güvenilir bir yapı. Bizim yarattığımız FIFA, problem çözmek için geldi. Burada nasıl yardımcı olacağımızı tartışıyoruz. Bu salgın nedeniyle herkesin aldığı yarayı hesaplıyoruz. Tüm konfederasyonlarla, federasyonlarla görüşüyoruz, futbolu maddi olarak destekleyeceğiz. FIFA olarak bizim yapmak istediğimiz budur. Güçlü ve değerli bir FIFA var ve bu FIFA, herkesin FIFA'sı.