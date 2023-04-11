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Spor

FIFA'dan Leeds United'a büyük ceza

FIFA, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'e Jean Kevin Augustin'in ödemelerini yapmadığı için 27.9 milyon avroluk ceza kesti.

11 Nisan 2023 Salı 09:20 - Güncelleme:
FIFA'dan Leeds United'a büyük ceza
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FIFA, Leeds United'a haksız sözleşme feshi nedeniyle rekor ceza kesti.

Kulüpten 2020 yılında gönderilen Jean Kevin Augustin'in hakedişlerinin ödenmemesi ve haksız fesih yapıldığı gerekçesiyle FIFA, Leeds United'a rekor ceza verdi. Oyuncunun Leeds ile yaptığı sözleşmenin 5 yıllık bedelinin tamamının ödenmesine hükmedilirken bahsedilen rakamın 27.9 milyon euro olduğu ifade edildi.

25 yaşındaki forvet 2020 Temmuz'unda Leeds'e 21 milyon euroya transfer edilmiş ve 3 ay sonra Nantes'a kiralanmıştı. Augustin şu sıralarda Basel'de forma giyiyor.

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