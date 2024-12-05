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Spor

FIFA'dan sürpriz karar! 3. bir transfer dönemi açılacak

Kulüpler Dünya Kupası'na katılan takımların sıkıntı yaşamasını istemeyen FIFA harekete geçti. Kulüpler Dünya Kupası sebebiyle gelecek sezon 3. bir transfer dönemi açacak.

5 Aralık 2024 Perşembe 17:01 - Güncelleme:
FIFA'dan sürpriz karar! 3. bir transfer dönemi açılacak
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FIFA, Kulüpler Dünya Kupası öncesi beklenmedik bir karar aldı.

Marca'da yer alan habere göre; FIFA, Kulüpler Dünya Kupası sebebiyle gelecek sezon 3. bir transfer dönemi açacak.

Tüm dünyada yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayacak. 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında oynanacak Kulüpler Dünya Kupası'na katılan takımların sıkıntı yaşamasını istemeyen FIFA harekete geçti.

HAZİRAN'DA TRANSFER YAPILACAK

FIFA, turnuvada mücadele eden takımların kadrolarını güçlendirebilmesi için 3. bir transfer dönemi açma kararı aldı.

Takımlar, 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak turnuva öncesi 1-10 Haziran arasında transfer yapabilecek.

İKİ FARKLI TAKIMDA OYNAYAMAZLAR

Öte yandan oyuncuların Kulüpler Dünya Kupası sırasında iki farklı takımda oynamasına izin verilmeyecek.

TURNUVADA MÜCADELE EDECEK TAKIMLAR

Turnuva takımlarının yer aldığı torbalar şöyle sıralandı:

1. Torba: Manchester City (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Flamengo, Palmeiras, Fluminense (Brezilya), River Plate (Arjantin)

2. Torba: Chelsea (İngiltere), Borussia Dortmund (Almanya), Inter, Juventus (İtalya), Porto, Benfica (Portekiz), Atletico Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya)

3. Torba: Al Hilal (Suudi Arabistan), Ulsan (Güney Kore), Al Ahly (Mısır), Wydad (Fas), Monterrey, Leon (Meksika), Boca Juniors (Arjantin), Botafogo (Brezilya)

4. Torba: Urawa Red Diamonds (Japonya), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri), Esperance (Tunus), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika), Pachuca (Meksika), Seattle Sounders, Inter Miami (ABD), Auckland City (Yeni Zelanda)

TURNUVA FORMATI

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, dörderli 8 gruba ayrılan takımlarla oynanacak. Her grup, tek maç usulüyle mücadele edecek ve gruptaki ilk iki sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek. Sonraki turlar da tek maç eleme usulüyle oynanarak finalistler belirlenecek.

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