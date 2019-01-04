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FIFA'dan, Trabzonspor'a transfer yasağı

FIFA, Trabzonspor'un yasağını yeniden uygulamaya soktu ve devre arası için bordo-mavili takıma transfer yasağı geldi.

  • Sabah
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Trabzonspor, eski yönetim döneminde Arjantin ekibi San Lorenzo'dan transfer edilen Emmanuel Mas'ın bonservis taksitlerini ödemediği için geçici transfer yasağı almıştı.

Akabinde yönetim ödemeyi yaptığını belirten yazıyı iletince yasak ortadan kalktı. Ne var ki Milan Kulübü, Jose Sosa ve Juraj Kucka'nın bonservis bedellerinin ödenmediği yönünde şikayette bulununca FIFA, Trabzonspor'un yasağını yeniden uygulamaya soktu ve devre arası için bordo-mavili takıma transfer yasağı geldi.

Trabzonspor'un Milan'a yaklaşık 13 milyon lirayı bulan ödemeyi yapması durumunda transfer yasağının ortadan kalkacağı belirtildi.

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