FIFA'dan Türk kulüplerine 4 milyon 658 bin dolar

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 2018 Dünya Kupası'nda yer alan milli takımlara oyuncu gönderen FIFA üyesi 63 federasyondan 416 kulübe, 209 milyon dolarlık rekor pay ayrılacak.

Dünya Kupası'na futbolcu gönderen Türk kulüplerine 4 milyon 658 bin 180 dolar ödenecek. Türk kulüpleri arasında bu paydan en yüksek geliri, 898 bin 525 dolarla Beşiktaş elde edecek. Galatasaray'a 662 bin 220 dolar, Bursaspor'a 642 bin 410 dolar ödeme yapılacak.

Bir önceki Dünya Kupası'na göre dağıtılan para miktarında yaklaşık yüzde 200 artış sağlanan turnuvaya en çok oyuncu gönderen Manchester City (5 milyon 3 bin), Real Madrid (4 milyon 813 bin), Tottenham (4 milyon 385 bin), Barcelona (4 milyon 145 bin), Paris Saint-Germain (3 milyon 894 bin), Chelsea (3 milyon 835 bin), Manchester United (3 milyon 656 bin), Atletico Madrid (3 milyon 93 bin), Juventus (3 milyon 19 bin) ve Monaco (2 milyon 934 bin), FIFA'dan en fazla pay alan kulüpler olacak.

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'na oyuncu gönderen Türk kulüplerine ödenecek para miktarları şöyle:

1. Beşiktaş - 898 bin 525 dolar

2. Galatasaray - 662 bin 220

3. Bursaspor - 642 bin 410

4. Kasımpaşa - 461 bin 290

5. Fenerbahçe - 331 bin 110

6. Aytemiz Alanyaspor - 314 bin 130

7. Trabzonspor - 237 bin 720

8. Kardemir Karabükspor - 217 bin 910

9. Antalyaspor - 198 bin 100

10. Göztepe - 181 bin 120

11. Medipol Başakşehir - 152 bin 820

12. Evkur Yeni Malatyaspor - 152 bin 820

13. Osmanlıspor - 84 bin 900

14. Çaykur Rizespor - 63 bin 675

15. Demir Grup Sivasspor - 39 bin 620

16. Gençlerbirliği - 19 bin 810