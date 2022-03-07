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Spor

FIFA'dan Ukrayna ve Rusya açıklaması

FIFA, Rus kulüplerinden ayrılmak isteyen yabancı oyuncu ve antrenörlere tek taraflı sözleşme feshetme hakkı tanıdı.

7 Mart 2022 Pazartesi 23:03 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 23:03
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FIFA Yönetim Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle her iki ülkede görev yapan futbolcular ve antrenörler ile ilgili karar aldı.

İşte FIFA'dan yapılan açıklama:

"Ukrayna kulüplerini korumak için Ukrayna'da oyunayan oyuncuların ve antrenörlerin tüm sözleşmeleri otomatik olarak 30 Haziran 2022'ye kadar askıya alınmıştır.

Rusya'daki oyuncular ve antrenörler için aksi yazılı olarak belirtilmediği müddetçe 10 Mart 2022 tarihine kadar taraflar arasında karşılıklı anlaşma sağlanamaması halinde tek taraflı fesih hakkı doğacaktır. Yabancı oyuncuların sözleşmelerini 30 Haziran 2022'ye kadar otomatik olarak askıya alınacaktır.

Bununla birlikte Ukrayna ve Rusya'da oynayan futbolcuları transfer etmek isteyen kulüpler için, transfer dönemleri kapalı olsa bile 7 Nisan 2022'ye kadar serbest transfer hakkı olacaktır. Bir futbolcu en fazla bu hakka sahip en fazla 2 futbolcu transfer edebilecektir."

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