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Spor

FIFA'ya başvurdular! Galatasaray'da Olimpiu Morutan krizi

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan MKE Ankaragücü'ne transfer olan Olimpiu Morutan için sarı kırmızılı takımın başı ağrımaya devam ediyor. Rumen kulübü FCSB, Olimpiu Morutan transferindeki bonusların ödenmediği gerekçesiyle Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti. İşte detaylar...

25 Eylül 2023 Pazartesi 13:07 - Güncelleme:
FIFA'ya başvurdular! Galatasaray'da Olimpiu Morutan krizi
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Olimpiu Morutan'ın eski kulübü FCSB, Galatasaray hakkında FIFA'ya şikayette bulundu.

"1 MİLYON EURO DAHA BONUS"

Romanya basınından Emanuel Roşu'nun haberine göre; FCSB, Morutan'ın transfer anlaşmasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalması durumunda 1 milyon euro daha bonus olduğunu öne sürdü. Galatasaray tarafından bu paranın ödenmediğini belirten FCSB, soluğu FIFA'da aldı.

GALATASARAY KABUL ETMEDİ

Galatasaray cephesi ise Morutan'ın Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalınmadan önce başka bir takıma satıldığını ve bu bedelin ödenemeyeceğini savundu.

FIFA'nın önümüzdeki günlerde bu konu üzerinde bir karar vereceği öğrenildi.

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