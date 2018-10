Fikret Orman: Beşiktaş Kulübü 'pış pış' yapılıp idare edilecek kulüp değildir

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'ta bulunan basın toplantı odasında gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Orman'ın sözleri: "Farklı bir gündemimiz var. Hep futbolun güzelliğini ortaya çıkarmak için gayret içindeydik. Bazı gerçekleri ortaya koymanın zamanı geldi. 10 aydır Kulüpler Birliği Başkanıyım. Hiçbir zaman almış olduğumuz sorumlulukları bir yere refere etmeye çalışmadık. Dönem dönem Beşiktaşlılara bunu ifade ettik. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular olarak biz kendi işimizi iyi yapmak zorundayız dedik. Daha çok kendimize bakmamız gerektiğini ifade ettim.

"İlk günden Beşiktaş'a hep sahip çıktık"

Biz camiayı yöneten insanlar olarak esas sorumluluğumuz Beşiktaş için doğru şeyler yapmak. Hep futbolu güzelleştirmek istedik ve centilmenliği ön plana çıkardık. Taraftarımızdan 'Beşiktaş'a sahip çık' diye tezahürat var. İlk günden beri Beşiktaş'a sahip çıktık. Bütün işimiz Beşiktaş duruşumuzu insanlara göstermek oldu. Taraftarlara da sahip çıktık. Saldırıya uğrayanları bizzat aradık, hukuken takipçisi olduk. Her yerde davalar açtık. Sayın İçişleri Bakanı'nı aradık. İcraatsal olarak şeyler yaptık. Her yaptığımız işi kamuoyu ile paylaşmak zorunda değiliz. Bunu şov esaslı yapmadık. Beşiktaş etiği üzerinden açıklamalar yaptık.

"Bunlar altyapı çocukları ya!"

Aynı açıklamaları diğer takımlardan da bekledik. Bursalı arkadaşlar, üzerinde Beşiktaş forması olan bir kişiye saldırdılar. Son Konya maçında Beşiktaş U21 takımı oyuncularının başına gelenler... Aynı şekilde karşı taraftan da bir şeyler bekledik. 'Üzüldük' denmesini beklerdik. Bunlar altyapı çocukları ya. Biz sporu güzelleştireceğiz. Futbol müsabakası yapılıyor burada. Üzgünüz ama bir yerlere bağlanmaya çalışılıyor. Futbol, futbolcular ve teknik adamlar tarafından oynanır. Kurallara uymayanlar yönetimler ve futbol ailesi tarafından cezalandırılmalı. Ziyaret ettiler ama bir açıklama beklerdik. Büyük üzüntümüz var. Hep kendi işimizi yapmaya çalıştık.

"VAR sistemi doğru sistem ama..."

Profesyonel olarak para alan kişiler olarak bu suçu hakemlere atmamak zorundayız. Ama hakemlerimizin eleştirilecek noktaları var artık. VAR sistemi, doğru sistem. Eleştirmiyorum. 10 dakika kapandı, ne kadar ihtiyacı olduğu görüldü. Hatayı yapan bilgisayar değil, insanlar. İnsanları eğitmek zorundayız. VAR'ın tek uygulanmadığı sistem Beşiktaş. Hangi eğitimle düzeltiyoruz? Ne yapmaya çalışıyoruz? Belli değil. Hakemlerin eğitimi ile alakalı sıkıntı var. Altını çizmek istiyorum VAR çok güzel bir sistem. İnsanlar hata yapıyor, sistem yapmıyor. Bir şey oluyor, bir bakalım diyor. Hakem maçı kendisi yönetecek, hata olduğu yerde bakacak.

"Hakem VAR yokmuş gibi yönetecek"

Hakem VAR yokmuş gibi yönetecek. VAR'ı hakemlere mazeret olsun diye gelsin istemedik. Verilen penaltı komedi. VAR'a gidip bakılıyor, karar değişmiyor. Medel'e verilen kırmızı kart. İyi niyetten şüphe etmiyoruz dedik, kasıt aramıyoruz dedik. Ben iyi niyet falan aramıyorum. Beşiktaş Kulübü 'pış pış' yapılıp idare edilecek kulüp değildir. Nerede Dünya Kupası'ndaki Cüneyt Çakır, nerede buradaki Cüneyt Çakır. Her takımın hakemleri var. Kimsenin kimseden korkusu yok, isteği yok. Her hakem her maçı yönetsin. Bu saatten sonra iyi niyet aramıyoruz. Kulüpler Birliği gündeme getirmeyi düşünüyorum. Bizim lig karşılaşmalarına yurtdışından bir heyet gelsin, maçları izlesin ve MHK'ya rapor versin.

"Kulüp olarak nezakete, zerafete önem veriyoruz"

Beşiktaş Kulübü edepli bir kulüptür, nezakete ve zerafete önem veriyoruz. Hz. Mevlana'nın sözüyle bitireyim: "Edep aklın tercümanıdır. İnsan edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar kıymetlidir."

(TL üzerinden sözleşme) Oyuncularımıza ilave vergi gelse, 'Biz kabul etmiyoruz' diyemeyiz. Bu bir kanun. Kanuna uygun hareket etmeliyiz. Herkese düşen görevler var.

"Taraftarımız bize güvensin"

Kulüpler Birliği doğrusu neyse o karar verilsin diyor. Bize yapılan hata, futbola yapılan hata. Bu da futbolu kötüleştiriyor. Biz Beşiktaş için haftada 7 gün çalışıyoruz. Beşiktaş'ı iyi temsil etmek istiyorum. Bir tek amacımız Beşiktaş'ı duruşuyla başarılı yapmak. Taraftarımız bize güvensinler. Onlar benim ailemin parçası. Kendi aileme söylüyorum. Ailenin şu anda en üst makamıyım. Bu bir aile bütünlüğüdür. İnşallah söylediklerim net anlaşılmıştır."