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Spor

Fikret Orman, Çebi'ye yüklendi!

Fikret Orman, Çebi ve yönetimine yüklendi: “Para yok diyorlar. Kimse ‘aday olun’ demedi. Neden oldunuz!”

23.01.2020  23:59 - Güncelleme: 24.01.2020  08:00

BEŞİKTAŞ eski Başkanı Fikret Orman, TRT Spor’a açıklamalar yaptı. Kendisini eleştirenlere sert ifadeler kullanan Orman, “Ahmet Nur Çebi, 2012’de vergi ve SSK borçlarından sorumlu olmamak için A.Ş’de yönetim kurulu başkanı olmak istemedi. Ahmet Nur Çebi’nin görevi bıraktığında 2 milyon dolar alacağı vardı. Benden habersiz dernekten o parayı almış. Para, pul yok diyorlar. Kimse size ‘aday olun’ demedi. Neden aday oldunuz. Beşiktaş’ın ilk kez bugün mü paraya ihtiyacı var? Güçlü başkan diye geldiniz. Beşiktaş’ın 7.5 senedir paraya ihtiyacı var zaten. Biz nasıl bulduysak siz de bulun. Sanki ilk defa Beşiktaş’ın paraya ihtiyacı var” dedi.

AVCI TARTIŞILMAZ

FİKRET ORMAN: “Abdullah Avcı tartışılacak bir isim değildir. Başakşehir’de önemli işler yapmış. Kamuoyunun önünde hoca ve oyuncuların tartışılmasını gazeteciler yapar. Yönetimin arkasında durması lazım.”

SEBEP PARALAR NEREDE?

ORMAN: “Bırakmamın en büyük sebebi, ‘Paralar Nerede’ konusu. Şampiyonlar Ligi’ne gidemeyince takımın maliyeti yükseldi. Fener maçı vardı, biz o maça çıkmadık. ‘O maça çıkmayın, 10 sene şampiyon olmayın’ deniliyordu. Ben her gün Beşiktaş’a para aradım.”

(Akşam)

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