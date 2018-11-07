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Fikret Orman devre arasında Javier Hernandez'e imzayı attırıyor

“Ligin en iyi kadrosu bizde, tek eksik golcümüz. Şampiyon biz olacağız” diyen Orman, merakla beklenen golcüyü buldu. Meksikalı süper yıldız Javier Hernandez devre arasında Kartal oluyor.

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TÜRKİYE’Yİ SALLAYACAK

BEŞİKTAŞ’TA 11 haftada yaşanan haddinden fazla puan kaybına rağmen Başkan Fikret Orman’ın, “Kimse ümitsizliğe kapılmasın, şampiyon biz olacağız” açıklamasının ardından gözler golcü transferine çevrildi. Başkanın bu kadar emin konuşmasının perde arkasında ise Türkiye’yi sallayacak bir ismin transferinde sona gelinmesi yatıyor. Siyah-Beyazlı yönetime yakın kaynaklar o ismin, yazın da temas kurulan Meksikalı golcü Javier Hernandez olduğu bilgisini paylaştı.

ÖNCE KİRALIK SON TAPULU

PREMİER Lig ekiplerinden West Ham United formasını giyen “Chicarito” lakaplı yıldız santrforu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen yönetim, bir süredir gizli operasyon yürütüyordu. Oyuncunun menajerliğini de yapan kuzenleriyle temasa geçildiği ve ön protokol imzalandığı belirtildi. Sezona sakat başlayan ve yeni yeni formuna kavuşan 30 yaşındaki Hernandez’in takımda 3. santrfor konumuna düşmekten rahatsız olduğu ve kariyerini ayağa kaldıracak bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

(Güneş)

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