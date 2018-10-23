Fikret Orman futbolculara sert çıktı! 'Ayağınızı denk alın'

AŞKAN Fikret Orman hesap sordu. Beşiktaş’ın patronunun, Bornova Stadı’nda oynanan ve 2-0 kaybedilen Göztepe karşılaşmasından sonra çileden çıktığı öğrenildi. Mağlubiyetten daha çok oyuncuların sahadaki performansına tepki gösteren Orman’ın futbolcularla dün bir toplantı yaptığı kaydedildi. B Orman’ın Güneş’in de katıldığı toplandıda futbolculara, “Bu kötüye gidişin sebebi ne? Bir sorun varsa söyleyin, halledelim. Bir sorun yoksa o zaman sahada formanızın hakkını verin. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer almayarak zaten bir sıkıntı yaşadık. Seneye bu arenada yer almamız lazım. Ona göre aklınızı başınıza alın” diyerek uyarılarda bulundu.

KÖTÜYE GİDİŞİN SEBEBİ NE

Orman’ın Güneş’in de katıldığı toplandıda futbolculara, “Bu kötüye gidişin sebebi ne? Bir sorun varsa söyleyin, halledelim. Bir sorun yoksa o zaman sahada formanızın hakkını verin. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer almayarak zaten bir sıkıntı yaşadık. Seneye bu arenada yer almamız lazım. Ona göre aklınızı başınıza alın” diyerek uyarılarda bulundu.

GERİYE DOĞRU GİDİYORUZ

Başkan şöyle devam etti: “Kaç senedir emek harcıyoruz. Bu takımı belirli bir yere getirdik. Daha ileriye gitmemiz gerekirken, biz geriye gidiyoruz. Kimsenin bu emeği boşa çıkarmaya hakkı yok. Bunu yapanı affetmem. Maç da kaybedilir, şampiyonluk da. Ancak sahadaki oyuncu formasının hakkını vermezse, bunu asla ve asla kabul edemem.”