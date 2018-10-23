Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fikret Orman futbolculara sert çıktı! 'Ayağınızı denk alın'

Göztepe maçı ile çileden çıkan Orman, “Yenilgiye evet, ama bu futbola hayır. Sorun varsa çözelim. Yoksa, aklınızı başınıza alın” diye sert çıktı.

  • StarSpor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AŞKAN Fikret Orman hesap sordu. Beşiktaş’ın patronunun, Bornova Stadı’nda oynanan ve 2-0 kaybedilen Göztepe karşılaşmasından sonra çileden çıktığı öğrenildi. Mağlubiyetten daha çok oyuncuların sahadaki performansına tepki gösteren Orman’ın futbolcularla dün bir toplantı yaptığı kaydedildi. B Orman’ın Güneş’in de katıldığı toplandıda futbolculara, “Bu kötüye gidişin sebebi ne? Bir sorun varsa söyleyin, halledelim. Bir sorun yoksa o zaman sahada formanızın hakkını verin. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer almayarak zaten bir sıkıntı yaşadık. Seneye bu arenada yer almamız lazım. Ona göre aklınızı başınıza alın” diyerek uyarılarda bulundu.

KÖTÜYE GİDİŞİN SEBEBİ NE 

Orman’ın Güneş’in de katıldığı toplandıda futbolculara, “Bu kötüye gidişin sebebi ne? Bir sorun varsa söyleyin, halledelim. Bir sorun yoksa o zaman sahada formanızın hakkını verin. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer almayarak zaten bir sıkıntı yaşadık. Seneye bu arenada yer almamız lazım. Ona göre aklınızı başınıza alın” diyerek uyarılarda bulundu.

GERİYE DOĞRU GİDİYORUZ

Başkan şöyle devam etti: “Kaç senedir emek harcıyoruz. Bu takımı belirli bir yere getirdik. Daha ileriye gitmemiz gerekirken, biz geriye gidiyoruz. Kimsenin bu emeği boşa çıkarmaya hakkı yok. Bunu yapanı affetmem. Maç da kaybedilir, şampiyonluk da. Ancak sahadaki oyuncu formasının hakkını vermezse, bunu asla ve asla kabul edemem.”

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tartıştığı sevgilisini sokak ortasında defalarca tokatladı

Tartıştığı sevgilisini sokak ortasında defalarca tokatladı

Saç dökülmesine iyi gelen besinler

Saç dökülmesine iyi gelen besinler

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA