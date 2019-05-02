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Fikret Orman: Gündem ve algı yaratmak için yapılan her hareket spora zarar veriyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

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Futbolun Süperleri Ödül Töreni'nde önce yaptığı açıklamada ligdeki şampiyonluk yarışına ve derbi haftasına değinen Fikret Orman "Çok güzel bir yarış var. Ligimizin kıymetini bilmek lazım. Birçok ülkede ligler bitmeden bitti. Türkiye'de büyük bir rekabet var. Bunun güzelliğini yaşamak lazım. Futbolun güzel taraflarını ortaya çıkarmak lazım. Futbol yöneticilerin oynadığı bir oyun değil; futbolcuların oynadığı bir oyun. Burada da oyuncuların oynayacağı şeyleri gündem yapmak lazım. Bu hafta yöneticilerden çok 'Şenol Hoca kimi oynatacak, Fatih Hoca nasıl bir taktik yapacak, şu futbolcu nasıl oynayacak?' bunları konuşmak lazım. Gündem ve algı yaratmak için yapılan her hareket spora zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

Ligin ikinci yarısında Beşiktaş formasıyla 12 maçta 11 gol atan Burak Yılmaz'ın performansıyla ilgili konuşan Orman "Geldiği gün itibarıyla sancılı oldu ama müthiş bir değişim yarattı. İkinci yarıdaki en başarılı oyuncumuz. Futbol, takım oyunu. Takım olarak iyi gidiyorlar. İnşallah devamı da iyi gelsin" dedi.

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