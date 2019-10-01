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Fikret Orman 'hemen bırakabilirim' diyen Abdullah Avcı'ya arka çıktı

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, ‘Ayrılabilirim’ dedi, Başkan Fikret Orman ise ‘Sana biz destek olmayacaksak kim olacak?’ sözleriyle devam kararı verdi.

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Seçim kararı sonrasında inzivaya çekilen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün İstanbul'a döndü ve teknik direktör Abdullah Avcı ile buluştu.

Marmaris'te olduğu için Trabzonspor maçına gitmeyen Orman, İstanbul'a döner dönmez Avcı ile kahvaltıda bir araya geldi. Bir yöneticinin daha yer aldığı buluşmada Avcı, "Görevi bırakmam istenirse hemen ayrılabilirim" dedi.

Bu sözlere karşı çıkan başkan Orman ise, "Görevine devam et hocam, iki önemli maç var. Avrupa'ya konsantre ol. Sana biz destek olmayacaksak kim olacak? O yüzden senin tek odağın takım olsun" diye konuştu.

Görüşmede takımın durumu hakkında bilgi alan Orman, "Neden kötü sonuçlar alıyoruz?" sorusunu da yöneltti. Kartal'ın hocası ise "Çok erken goller yiyoruz ve oyuncular kafa olarak bir anda maçtan kopuyor. Büyük takım reaksiyonu veremiyoruz" sözleriyle sorunları aktardı.

(Fanatik)

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