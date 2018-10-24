Fikret Orman: İhtarname çekenler oluyor mu, oluyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Genk maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı....

Başkan Orman'ın sözleri: "Hocayla aramızın soğuk olduğu, ayrılmak istediğimiz gibi konular konuşuluyor. Basın toplantılarında hocamız da ben de cevapladım. Ama bir türlü ortadan kalkmadı. Hocamızla beraber buluştuk. Kimin ne soracağı varsa sorsun da açıklık getirdim. Bir sürü şeyler okudum. Hoca mutsuz, hoca milli takıma gitmek istiyor, hoca TL üzerinden sözleşme istemiyor, hoca paragöz gibi...

"3.5 senedir birlikte çalışıyoruz"

Slaven Bilic'ten önce hocayla çalışmak istedim ama Allah kısmet etmedi. Bilic geldi. Bursaspor'la sözleşmesi bittikten sonra kısmet oldu. 3.5 senelik bir süreç oldu. Beraber çalışıyoruz. Hocamızla çalışma isteğimiz eskiden gelen bir süreç. Şenol Güneş bir gün gelip bana 'Paramı ödeyin' dediğini görmedim. Hocamızla kontratımız var. Beşiktaş'ın para sıkıntısı Türkiye'nin ekonomik gerçeklerine baktığımız zaman gözüküyor. Sıkıntılı bir süreçten geldik. Hocamızı kamuoyu önünde paragöz şeklinde algı yaratılmaya çalışıyor. Hiçbir zaman para konusu diyalogları olmadı. Aramızda sevgi ağırlıklı bir ilişki olduğu için kontratı yaparken ben hocamızla konuşmadık.

Bize "Oyuncularımızın ödemesi yapılsın. Aman paralarını alsınlar" demiştir. Transfer yaparken ilk olarak "Önce Oyuncularımızın parası ödensin" demiştir. Geçen sezona ait ödemelerimiz kalmadı. Bu seneyle alakalı ödemeleri yapmadık. Önümüzdeki aylarda yapacağız. Hocamız bana gelip "Ben Beşiktaş'ı değil, Milli Takım'ı istiyorum" demedi, "Ben Milli Takım'a gitmek istiyorum" demedi. Hocamız o dönem "Milli Takım'a gitmek istiyorum" deseydi, biz o gün o ilişkiyi bitirirdik.

Bizim işimiz Beşiktaşlıları mutlu etmek. Mutsuzuz. Bunu çözecek kişiler kimler biziz. Kimseye bunu refere etmeyiz. Biz bir ekibiz. Güneşli günler görmüyoruz. Hava kapalı ama güneşli günler gelecek. Geçen sezon ligde çok kötü bir sezon geçirdik. Avrupa'da başarılı olduk. Aldığımız skorlardan mutlu değiliz. Daha fazla kenetleneceğiz. Mazeret uydurmayacağız, mücadele edeceğiz.

Aramız bozuk diyorlar. Beşiktaş Kulübü'nün teknik direktör Şenol Güneş'tir. Bu yola çıktık. Beşiktaş Başkanı'nın bir tek işi şampiyon olmak. Avrupa'da ve Türkiye'de başarılı olmak. Aralarda farklı fikirler, kavgalar da olabilir. Ama bildiğiniz şekilde kavga değil.

"İhtarname çekenler oluyor mu, oluyor"

Bütün gelirlerimiz TL üzerinden. Beşiktaş kadrosu ve bütçesi Şampiyonlar Ligi ve üst düzey hedeflere koşmak üzere kurulmuştur. Beşiktaş'ın geldiği nokta, borçlanması bugünün değildir. Eskiden geliyor. Euro artmış. Gülistan bahçesi miyiz, değiliz. Ama Beşiktaş, Avrupa'da lisans alan bir kulüp. Ödemeleri yapmadan lisans alamazsınız. Mazeret para olamaz. Burası Beşiktaş. İhtarname çekenler oluyor mu, oluyor. Zaman içerisinde kontrat yenileme zamanı geldiğinde yollarımızı ayırırız.

"Şenol hocayla aramızda güven sorunu yok"

Beşiktaş yönetim kurulunun görev süresi 2019'da bitiyor. 3 senelik mi, 2 senelik mi yapalım diye konuştuk. 2019'da sözleşmemiz bitiyor. 2019 senesi geldiğinde Şenol hocayla oturup konuşuruz. Bizim Şenol hocayla aramızda güven sorunu yok. Şenol hocanın da bizimle güven sorunu yok.

"Şenol hocayı istemeyen yönetici asla olamaz"

Yönetim kurulu içerisinde Şenol hocayı istemeyen yönetici asla olamaz. Olamaz da. Çok büyük fikir ayrılıkları olduğu zaman beyaz kağıt oradadır basar imzayı istifa eder.

Guti konusu

Guti'nin Real Madrid'e gitmesi bizi gururlandırır. Ancak öyle bir teklif yok şu anda. Hocamız Guti'yi kabul ettiği için sözleşme yaptık. Şimdi beraber çalışıyorlar.

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"İki oyuncunun sadece parasını ödemedik onları da ödeyeceğiz"

Eylül sonu itibari ile tüm oyuncularımızla parasını ödeyerek borçsuzluk anlaşması yaptık. İki oyuncu var sadece onların parasını ödemedik. Onlar konuşuluyor. Onlarınkini de ödeyince konu kapanacak. Oyuncular hata yapabilirler mi, yapabilir. Biz Beşiktaş ailesi olarak bunu aile içinde çözüyoruz."

Şenol Güneş'in sözleri ise şöyle: "Karıştırmak istiyorlar. Spekülasyonlar yapılıyor. Şikayetimiz yok. Para alıp yorum yapanlar biraz daha dikkatli olsun. Madem bu yorumcular krizi düşünüyor bu kadar. Aldıkları paraları kurumlarından almasınlar devlete bağışlasınlar. Ben de bir yıllık ücretimi bağışlayacağım."