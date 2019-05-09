Fikret Orman, Serdal Adalı'yı son anda ikna etti

Beşiktaş'ta pazar günü yapılacak olağan seçimli genel kurulda Hürser Tekinoktay'la yarışacak olan mevcut başkan Fikret Orman, mutlak favori gösteriliyor. Siyah-beyazlı kulübün son tüzük kongresinde yönetim sayısı 8+5'e indirilirken listelerin hazırlık aşaması bir hayli hummalı geçti. 5 ay önce yönetimde olmayacağını açıklayan Tolga Candaş Işık, basketbola bakan Cihat Kumuşoğlu ve varlığı ile yokluğu belli olmayan Gökçe Meriçten yeni listede yer almıyor. Ancak Orman'ın yönetimini oluşturma sürecinde ilginç olaylar yaşandı.

'HAKKIMDA İLERİ GERİ KONUŞMUŞ'

İkinci Başkan Serdal Adalı, 4 gün önce Umman'a giderken Fikret Orman'a yeni yönetimde yer almayı düşünmediğini söyledi. Başkan, Adalı'ya "Eşinizin sağlık durumu nedeniyle mi bu kararı aldınız?" diye sordu. Serdal Adalı ise "Çok şükür eşim iyileşti. Ancak olmak istemememin nedeni Umut Güner. Hakkımda ileri geri konuşmuş" yanıtını verdi. Önceki gün düzenlenen BJK Eski Sporcular Derneği'nin iftarında Serdal Adalı ve Melih Aydoğdu'nun listede olmayacağı belirtiliyordu. Ancak iftardan sonra, Umman'dan dönen Adalı'nın evine geçildi. İlerleyen saatlerde Orman, ikinci başkanını ikna etmeyi başardı.

METİN ALBAYRAK AFFINI İSTEDİ

Listeye dahil edilen Metin Albayrak'la altyapıya devam etme konusunda fikir birliğine varılmıştı. Umut Güner'in de yeni yönetimde olduğunu öğrenen Albayrak, bir gün önce bunu kabul etmesine rağmen dün yedekler arasında yer aldığını öğrenince Orman'dan affını istedi.

Yaşanan sürprizlerden birisi de önceki gece saat 01.00'e kadar listede olan Adem Akçay'ın sabah liste dışı kalmasıydı. Asil listeye alınan tek isim olan Doğan Küçükemre ise Adalı'ya yakın görülse de Yıldırım Demirören ve Umut Güner'e yakınlığı ile de biliniyor.

BORÇ 2.5 MİLYAR LİRAYI AŞTI

-Beşiktaş'ta yeni yönetimi 2.5 milyar TL'yi aşan borç yükü bekliyor. İşte BJK A.Ş.'ye ait sezonun ilk 9 ayına ait finalsal veriler:

Gelir 532 milyon TL. (Geçen sezon aynı dönemde gelir 678 milyon TL). Net zarar 206 milyon TL ( Geçen sezon aynı dönemde 44 milyon TL kâr).

-BJK A.Ş.'nin banka kredilerindeki artış %40. 31.05. 2018'de banka ve faktöring borcu 800 milyon TL iken 28.02.2019'da 1.1 milyar TL'ye ulaştı.

-28.02.2020'ye kadar ödenmesi gereken kredi ana para tutarı 752 milyon TL. Bu rakama, kur farkları ve faizler dahil edilmedi.

BJK A.Ş.'nin toplam yükümlülükleri %21 artışla 1.46 milyar TL'den 1.76 milyar TL'ye yükseldi.

-Yine 28.02 2019 itibarı ile öz kaynakları negatif 715 milyon TL'ye ulaşmış durumda. 9 aydaki sermaye kaybı %41.

(Sabah)