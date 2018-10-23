Fikret Orman ve Şenol Güneş'ten ortak basın toplantısı kararı
Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman ve Teknik Direktör Şenol Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.
Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman ve Teknik Direktör Şenol Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak. Son günlerde ikili arasında bazı sorunların yaşandığı iddiaları ortaya atılmıştı.
Saat 14.30’da Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenecek ortak basın toplantısında bu ikilinin gündemdeki konularla ilgili açıklamalar yapacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.