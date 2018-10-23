Fikret Orman ve Şenol Güneş'ten ortak basın toplantısı kararı

Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman ve Teknik Direktör Şenol Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak. Son günlerde ikili arasında bazı sorunların yaşandığı iddiaları ortaya atılmıştı.

Saat 14.30’da Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenecek ortak basın toplantısında bu ikilinin gündemdeki konularla ilgili açıklamalar yapacak.