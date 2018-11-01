Fikret Orman: Yapılan tezahüratları şahsım ve yönetim kurulum adına çok yadırgadım

9 kişi kalan Rizespor karşı- sında alınan 4-1’lik galibiyete rağmen Fikret Orman, oynanan futboldan çok da memnun olmadığını ifade etti. Vodafone Park’ta düzenlenen İstanbul Maratonu’nun lansmanında duygularını dile getiren Orman, “Beşiktaş bizi üzüyor. Son zamanlarda işler kötü gitti ama düzeleceğine inanıyorum” ifadesini kullandı. Bozuk çimlerden dolayı sıkıntı çektiklerini de belirten Orman, “Çimleri yeniledik. Zamanla zeminin istenen kıvama geleceğine inanıyorum” dedi.

AÇIKÇASI GÜCENDİM, ÜZÜLDÜM

Başkan Orman önceki gün Bandırma Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen geceye katıldı. Burada da Genk maçında oyunculara olumsuz tepkiler veren taraftarlara seslenen Orman şöyle konuştu: Son Avrupa maçımızda yaşanan olaya üzüldüm. Çünkü yapılan tezahüratları şahsım ve yönetim kurulum adına çok yadırgadım. Onların maksadını anlamış değilim ama onları bana ve arkadaşlarıma söyletenlere de biraz gücendim açıkçası. Ama Beşiktaş çok büyük bir camia. O stadın içerisindeki o gün itibarıyla hepimiz çok üzüldük. Bir de maç stresi içerisinde fevrilik olmuş olabilir. Ama camianın hepsini de o şekilde görmemek lazım. Ben de böyle görmüyorum.

BÖLMEK BİZE YAKIŞAN BİR ŞEY DEĞİL

Beşiktaşlılık mütevazılıktır, çok çalışmaktır, iyi insan olmaktır. Biz işimize bakacağız, daha çok çalışacağız, daha çok mücadele edeceğiz. Daha ligin başındayız, Avrupa Kupası’ndan da elenmiş değiliz. Ama bu Beşiktaş’ı içinden bölmek Beşiktaşlılara yakışan bir şey değildir. Onun için hep beraber olacağız. Bu netice itibarıyla benim Beşiktaş’ım değil, bizim Beşiktaş’ımız. Ben bugün buradayım. Yarın bir başka arkadaşımız gelecek. Ben de tribündeki yerime döneceğim.

KÖTÜ GÜN DOSTU LAZIM

Biz birbirimizle değil rakiplerimizle mücadele etmeliyiz. Her şeyden evvel enerjimizi yukarı çıkartmamız lazım. Kimsenin ortada olmadığı günlerden bu statları yapıp, bu şampiyonlukları kazanıp, üçüncü yıldızı göğsümüze takan bu camia değil miydi? Biz yaparız, bu Beşiktaş hepimize lazım. Bir maç kötü gidiyor bakıyorum bilet satışları düşüyor. İyi iken herkes dost olabilir. Bütün mesele kötü gün dostu olmaktır. Ben iyi günde olanları istemiyorum. Kötü günde olanları yanımda istiyorum.