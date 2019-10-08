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Fikret Orman yarın başkanlığa yeniden aday olabilir

Olağanüstü seçim kararı alan ve Beşiktaş başkanlığını bırakması beklenen Fikret Orman'dan flaş bir karar geldi.

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beIN Sports'un haberine göre, Fikret Orman 9 Ekim Çarşamba günü saat 11.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Beşiktaş'a yakın kaynaklar, Fikret Orman'ın bu basın toplantısında yeniden adaylığını koyacağını dair bir açıklama yapabileceğini de belirtti.

Orman, Vodafone Park'ta 1-1 biten Başakşehir maçının ardından başkanlığı bırakmayı düşündüğünü belirtmiş ve 4-1 mağlup olunan Trabzonspor deplasmanına da gitmemişti.

Beşiktaş'ta birçok isim başkan adaylığı için alınırken şu ana dek sadece eski belediye başkanı İsmail Ünal, adaylık için gereken imzaları Divan Kurulu'na iletti.

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