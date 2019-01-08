Fikret Orman yeni transferler için İtalya'da!

Transfer sezonuna hızlı giren Beşiktaş’ta başkan Orman İtalya’ya uçtu. Roma ile Oğuzhan için görüştükten sonra, Torino’yla Tolgay Arslan-Bremer takasını masaya yatıracak olan Orman’ın, sağ bek Castagne ya da Bereszynski ile yurda dönmesi bekleniyor.

İLK TOPLANTI ROMA’YLA

BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, transfer komitesi üyeleri Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İtalya’ya adeta çıkarma yaptı. Birkaç gün İtalya'da kalacak ve transfer çalışmalarıyla birebir ilgilenecek olan Orman, önce Roma Teknik Direktörü Francesco’nun çok istediği Oğuzhan Özyakup için İtalyan ekibin yöneticileriyle masaya oturacak. İtalyanlar’ın ünlü gazetesi La Gazetta dello Sport’un haberine göre, Roma, Oğuzhan’ı kiralamak istiyor. Siyah-Beyazlılar ise bonservisiyle birlikte satmanın peşinde

BREMER-TOLGAY TAKASI

ORMAN, Romalı yöneticilerle görüştükten sonra Tolgay Arslan ve Adem Ljajic için Torinolu yöneticilerle bir araya gelecek. Torino’dan kiralanan Ljajic’in durumunu İtalyan ekip ile tekrar görüşecek olan Beşiktaş başkanı, Sırp oyuncunun bonservis bedelinin taksitlendirmesini talep edecek. Brezilyalı stoper Bremer hakkında da bilgi alacak olan Orman, Tolgay Arslan ile ilgilenen Torino'yla pazarlık yapması bekleniyor. Fikret Orman’ın İtalyanlar’a Bremer-Tolgay takasını da önereceği gelen bilgiler arasında

BERESZYNSKİ TAKİPTE

DOMAGOJ Vida'nın da ayrılma ihtimali nedeniyle stopere bir transfer daha yapmayı düşünen Orman'ın, Kolombiyalı stoper Zapata için de Milan ile görüşeceği aktarıldı. Başkanın sağ bek takviyesi için de Atalanta'da forma giyen ve uzun zamanda gündemde olan Timothy Castagne ve Sampdoria top koşturan Bartosz Bereszynski için kulüpleriyle görüşeceği bilgisi geldi. Öte yandan Bereszynski'nin Instagram’dan Beşiktaş'ı takibe alması transfer söylentilerini güçlendirdi.

(Güneş)