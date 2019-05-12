Fikret Orman yeniden başkan seçildi
Beşiktaş Kulübü'nün olağan seçimli genel kurul toplantısında Fikret Orman yeniden başkanlığa seçildi.
Beşiktaş olağan genel kurulunda oy verme hakkı olan 14.200 üyeden 4899'u oy kullandı.
Fikret Orman beyaz, Hürser Tekinoktay ise sarı renkli zarfla genel kurulda başkanlık yarışı verdi.
17 sandık sonucuna göre Fikret Orman 2424 oy aldı ve yeniden başkan oldu.
Hürser Tekinoktay ise 1369 oy aldı.
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