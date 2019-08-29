Fikret Orman yeniden başkanlığa seçildi

Fikret Orman yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçildi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçildi.
Ayrıntılar geliyor...
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçildi.
Ayrıntılar geliyor...
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