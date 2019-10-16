Fikret Orman'dan Ahmet Nur Çebi'ye cevap

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, başkan adaylarından eski çalışma arkadaşı Ahmet Nur Çebi'nin kendisine hakkını helal etmediğini açıklamasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Çebi'nin dolduruşa gelerek bu açıklamayı yapmış olabileceğini kaydeden Orman, "Seçim süreci, ben aday değilim, lütfen beni adaylık polemiklerinin içine sokmayın. Ahmet ağabey ile aramızda duygusal bir şey var, onun kırgınlıkları var. Bazıları dolduruşa getirir. Şu anda söylediklerim başka yerlere gider. Adaylar geçmişler alakalı değil, gelecekle alakalı konuşmalı. Polemiklere soktuğumuz takdirde, o onu dedi, bir mevzu çıkarırız. Böyle polemiklere girmek istemiyorum" dedi.

Seçim sürecinde bunları konuşmanın doğru olmadığını vurgulayan başkan, "Seçim bitince, cevap vereceğim şeyler olursa, veririm. Şu anda polemiklere girmek istemiyorum. Ben aday değilim. Aday olacak arkadaşlar da, şunu yapacağız, bunu yapacağız, borcu nasıl indirecekler, nasıl yönetecekler, takımı nasıl şampiyon yapacaklar. Onu anlatmaları lazım" ifadelerini kullandı.