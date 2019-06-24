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Fikret Orman'dan Burak Yılmaz açıklaması

Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a gelen ve Serie A takımlarından Lecce'nin transfer etmek istediği Burak Yılmaz için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan açıklama geldi.

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Fikret Orman, beIN Sports'a röportaj verirken Burak Yılmaz'ın ayrılmayacağını kesin bir dille söyledi.

''BURAK İLE ANLAŞMAMIZ BÖYLE''

Golcü futbolcuya teklif geldiğini de belirten Orman, ''Burak kariyerini burada bitirmek üzerine geldi. Müthiş Beşiktaşlı, müthiş profesyonel, Futbol kariyerini de burada bitirecek, anlaşmamız öyle. Teklif geldi ama bizim açımızdan tatmin edici değil. Bizim açımızdan görüşülebilir bir şey değil. Bizim oyuncumuza teklif gelmesi hoş bir şey.'' ifadelerini kullandı.

YSK Başkanı Güven: En kısa sürede incelemeye açılacak

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